Elmas’a ibra tehdidi

Galatasaray'da 26 Mart Cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kongre'de başkan Burak Elmas'ın mali ve idari açıdan ibra edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Birçok Galatasaray üyesi sosyal medya ve farklı platformlarda Elmas'ı ibra etmeyeceğini açıkladı. Galatasaray mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda dün yapıldı. Toplantıda, son seçimde aday olan divan kurulu üyesi Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü belki de tarihlerinin en önemli genel kurulunu yapacaklarını belirten Öztürk, "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Mayıslar bizim derdik, martta hedefsiziz. Kümede kalmak hedef değilse tarihimizin en kötü yönetimini ne mali, ne idari olarak ibra etmeyeceğim" diye konuştu.