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Haberler Galatasaray Potada derbi Galatasaray’ın

Potada derbi Galatasaray’ın

Sarı-kırmızılı takım ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Beşiktaş’ı geriden gelip 74-62 yendi

28.3.2022

Potada derbi Galatasaray’ın

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda 74-62 yendi. Maçın başında iyi alan savunması yapan ve rakibin pas bağlantılarını kesen Beşiktaş Icrypex, ilk çeyrekte 17-14 üstünlük yakaladı. 2. periyotta siyah-beyazlılar 18. dakikada farkı 12 sayıya (35-23) çıkarırken, soyunma odasına da 38-28 üstün gitti. 3. periyotta G.Saray farkı eritse de bu çeyreği 51-50 geride kapattı. Maçın son periyodunda da çekişme sürdü ve 33. dakika 57-57 beraberlikle geçildi. Hücum faulleriyle ritmi bozulan Kartal, rakibin iyi savunması karşısında çözüm üretmekte zorlandı, G.Saray, karşılaşmayı 74-62 kazandı. G.Saray Nef'te kenardan gelen Romelo Delante Trimble 9 asist ve 28 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı

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