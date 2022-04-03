ASLAN KÜKREDi

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek derbi öncesinde moral buldu. 3. dakikada Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4'te Gomis, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 12'de Cicaldau ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 36'da Babel'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cicaldau'nun vuruşu sağ kale direğine çarparak auta gitti.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

69'da Adnan Uğur'un çektiği sert şut direğe çarpıp dışarı gitti. 73'te Balkovec'in penaltı noktası yakınlarından şutunda top Muslera'dan sekti. Dönen meşin yuvarlağa sol çaprazda direk yanından kafayla dokunan Luckassen'in vuruşunda Muslera yine başarılı oldu. Tekrar topun sahibi olan Luckassen'in içeriye çevirdiği top van Aanholt'a çarparak kornere gitti. 74'te hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı verdi. 75'te Pesic'in vuruşunda kaleci Muslera sol tarafına gelen topu çeldi. 77'de Emre Mor'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Muslera topu kolunun altından kaçırdı. Kaleye giden meşin yuvarlağı Muslera, son anda çizgi üzerinde yakaladı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

GOLLERLE GELEN ÖZGÜVEN

Başkan Burak Elmas maç sabahı Florya'ya gidip oyunculara ve tedirginlik yaşayan Torrent'e şu konuşmayı yapıyor: "Başkanlar gelip geçici, Galatasaray kalıcıdır. Benim ibra olmamamı kafanıza takmayın, sahayı çıkıp maçınızı oynayın ve kazanın.." Başkan Elmas'ın moral yüklü konuşması takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarla birleşince sahada coşkulu, hırslı, kazanma duygusu yüksek, çok koşan, iyi mücadele eden bir Galatasaray izledik. Maç boyu hiç susmayan tribünlerin coşkusuyla ilk 12 dakika içinde Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kerem'in yarattığı penaltıyı mükemmel kullanan Gomis ile Cicaldau'nun hazırladığı pozisyonda ustalık kokan bir vuruş yapan Babel'in golleri Galatasaray'ı sadece rahatlamadı özgüven olarak da yükselmesini sağladı. Galatasaray'ın ön alan baskısında Gomis, Karagümrük savunmasının önde duvar olurken pas istasyonu görevini de yaptı.

BARIS 10 KİSİ BIRAKTI

Gomis'in etkin oyunu Babel'in, Aanholt'un, Cicaldau'nun ve sakatlanana kadar Kerem'in isabetli top kullanma ve hızlı hücum etme konusunda verimli olmalarını sağladı. Fizik gücü yetersiz olan ve Kerem'in yerine oyuna giren Emre Kılınç hiç katkı veremedi. Kerem'in kanadına geçen Babel vatandaşı Aanholt ile pas ortaklığı kurup hücuma destek verdi. Karagümrük top cambazı Emre Mor ile pozisyon üretmeye çalıştı ama Galatasaraylı oyuncular rakibe geniş alan bırakmamaya özen gösterdi. Cicaldau topu kazanma, rakibi kovalama ve isabetli pas üretme konusunda istekliydi. Torrent'in işler iyi giderken çok erken değişikliğe gitmesi Galatasaray'ın bir anda ritmini bozdu. Barış tercihi Galatasaray'ı bir anda 10 kişi bıraktı. Muslera kurtardığı penaltı dışında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.