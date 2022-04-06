Galatasaray’da Morutan’a dev talip

SÜPER Lig'de bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, sezonun sonuna yaklaşırken yeni bir seçim sürecine girdi. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi nedeniyle yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda belirsizlik devam ediyor. Bu süreçte Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı genç oyuncular için kulüplerin ilgisi artmaya devam ediyor. Son iddia ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

23 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin dev kulübü Al-Ain, Olimpiu Morutan'a talip oldu. Al-Ain'in Rumen yıldız adayının maaşını karşılama noktasında herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak Galatasaray'da önümüzdeki dönemde seçim olacağı için şu an itibariyle Morutan ve diğer oyuncuların transferi konusunda net bir karar verilmiş değil. Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 23 maçta 1.015 dakika süre aldı. 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

ERTELEME TALEBİNE RET

OLAĞAN mali genel kurulda idari olarak ibra edilmediği için seçim takvimini hemen açıklayan G.Saray Başkanı Burak Elmas'a üyelerden sürpriz bir talep geldi. Camiada birçok üye, 30 Nisan'daki seçimin, adayların daha iyi liste yapabilmesi için mayıs sonuna ertelenmesini istedi. Elmas ise "Ben, genel kurula verdiğim sözü tuttum. Bütçesi onaylanmamış bir yönetimin en az 1.5 ay daha görevde kalması doğru değil" dedi.