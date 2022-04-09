Galatasaray’da seçim kaosu

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve yönetimsel açıdan sıkıntı yaşayan G.Saray'da sular durulmuyor. 26 Mart'ta yapılan mali kongrede mevcut başkan Burak Elmas için alınan ibrasızlık kararının yankıları sürüyor. İbrasızlık kararının ardından hemen harekete geçen Elmas, 30 Nisan için seçim kararı almış eski yöneticilerden Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'le aday olacaklarını açıklamıştı. Dün iki isim de listelerini divana sunarken flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, G.Saray Kulübü'ne dava açtı. İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usulsüzlük tespit etti.

ACİL KODLA TOPLANDILAR

Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı. Elmas bu gelişme üzerine görüş alışverişinde bulunmak için Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, adaylar Metin Öztürk ve Eşraf Hamamcıoğlu ile camianın önde gelen hukukçularını kulübe davet etti. Camiada tüm gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.