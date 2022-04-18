Ayrılık sürpriz oldu

Galatasaray efsanesi Fatih Terim dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic'e röportaj verdi. Terim, "Futbol adamı olarak, Tanrı bana yapabileceğim bütün başarıları verdi" derken, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle futbol şubesinde devrim yapma düşüncesi olduğunu ancak takımdan ayrılmasının sürpriz olduğunu söyledi. Terim, "G.Saray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Sonrasındaki karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için zamana ihtiyacım var" dedi. G.Saray'dan başka Türk takımı çalıştırma ihtimaline, "İmkansız" yanıtını veren Terim, "Bunu hayal bile edemiyorum" diye konuştu.