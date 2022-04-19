Aslan’a 2 dakika yetti

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. 39. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vurduğu topu Awuku çizgiden çıkardı. 45+1'de Galatasaray savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tetteh, aşırtma bir vuruşta topu kaleci Muslera'dan kurtardı. Ancak son anda araya giren Nelsson, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

TAYLAN ÇOK NET KAÇIRDI

51'de Kerem'in içeri çevirdiği topta Halil'in vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlı çeldi. Berkan Kutlu topa bir kez daha kafa vuruşu yaparken, yine Abdulsamed başarılı oldu. Buradan seken topa bu kez Babel vururken, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 53'te Omar'ın sağ kanattan içeri açtığı ortada Halil'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0. 60'ta Kerem'in içeri kestiği topa bomboş pozisyondaki Taylan'ın yaptığı tek vuruş yandan dışarı çıktı. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray maçı 2-0 kazandı, puanını 44'e yüksetti.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

TORRENT'İN HATALARI

G .Saray'da iş başına gelecek yönetim, Taylan ile Berkan'ın yerine orta sahayı yönetebilecek, oyun katacak isimleri transfer etmeyi şimdiden tamamlamalı. Taylan ile Berkan sezon başından beri beceri ve yetenek olarak hiç katkı vermediler. G.Saray, şampiyon olduğu dönemlerde Melo ve Fernando'nun ekmeğini fazlasıyla yedi. İki Brezilyalı, sadece orta alana; güç, enerji ve akıl katmadılar, skora da attıkları gol ve yaptıkları asistlerle katkı verdiler. Futbolda kanatları hızlı oyuncularla kullanmak, çok önemli. Bruma, Rodrigues, Yasin ve Onyekuru'nun şampiyonluklara etkilerini düşünürsek G.Saray için Kerem çok büyük değer taşıyor. Malatya maçında dağınık oynayan G.Saray'ı hücumda etkili hale getiren tek isim Kerem oldu. Genç yıldız, tükenmeyen enerjisi ile, sol taraftan yaptığı bindirmelerle G.Saray'ın galibiyet almasını sağladı.

DEGİSİKLİKLER YANLISTI

Malatya'ya karşı çift santrfor oynamayı düşünmeyen Torrent'in maç 2-0 olduktan sonra bütün hücum aksiyonlarının içinde olan ve mükemmel bir kafa golü atan Halil'i çıkartıp Gomis'i alması bilgisizliğinin, beceriksizliğinin ve çapsızlığının kanıtıydı. Gomis-Halil ikilisi birlikte oynasalar G.Saray, skoru daha da büyütürdü. Ayrıca maç boyu hatasız oynayan ve geriden attığı uzun toplarla Kerem'i rakip ceza sahasında toplarla buluşturan Pulgar'ın da erken alınması Torrent'in takıntısıydı. Oysa Berkan-Taylan pozisyon hataları yapıyor, çok kayıpla oynuyorlardı. Bu ikiliden birine dokunamayan Torrent, Pulgar'ı çıkarınca G.Saray'ın ritmi de bozuldu. Oysa oyuna Gomis girmeli, Halil ile çift santrfor oynamalı ve Berkan çıkmalıydı. Muslera'nın artık riskli oynamaması gerekiyor. Sıkışık pozisyonlarda topu taca atmak ayıp sayılmıyor.