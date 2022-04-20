Galatasaray’da kongre depremi

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz ay gerçekleşen yıllık olağan divan kurulunda başkan Burak Elmas ve yönetimi mali anlamda ibra edilirken, idari anlamda ibrası gerçekleşmedi. Yaşanan bu olay sonrasında Galatasaray seçime gitme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 23 Nisan'da çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Nisan'da gerçekleştirecekti.

VALİLİK DAVA AÇMIŞTI

Valilik, Galatasaray'daki yıllık olağan divan kurulunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bir dava açmıştı. Dün 10. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada seçim için ihtiyadi tedbir kararı alındı. Bu karar sonrasında gerçekleşmesi beklenen seçim iptal edildi. Seçimin gerçekleşmesi için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. Öte yandan Galatasaray, 30 Nisan'daki başkanlık seçimlerine tedbir kararı konması üzerine yeni bir adım attı. Galatasaray Spor Kulübü ve Divan Kurulu, tedbirin kalkması için mahkemeye itirazını yaptı. Mahkeme, Galatasaray'ın itirazını cuma günü saat 11.00'deki duruşmada görüşecek.

"BU MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ"

Galatasaray'da valiliğin açtığı dava sonrası seçimin iptal edilmesi camiada deprem etkisi yarattı. 30 Nisan'da yapılması beklenen başkanlık seçiminde adaylığını koyan ve listesini oluşturan Eşref Hamamcıoğlu da gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek önemli açıklamalar yaptı. Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY ELMAS'IN KARARINA BAĞLI

Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar sonrası gözler Burak Elmas'a döndü. İdari yönden ibra edilmemesi nedeniyle seçim kararı alan Elmas'ın mahkeme kararının ardından takınacağı tavır merak ediliyor. Valilik davayı açtığında Elmas, yaptığı açıklamada ne olursa olsun seçime gideceklerini duyurmuştu. Cuma günü görülecek davanın sonucuna göre Burak Elmas ve yönetimin istifa etmesi ve yeni seçim tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan böyle bir yola girilirse sarı-kırmızılıların seçiminde daha fazla aday çıkması bekleniyor