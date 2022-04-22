Kritik Cuma

Tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray'da kritik gün geldi çattı. Sarı-kırmızılı kulüp, başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan karmaşık süreci henüz atlatabilmiş değil. Genel kurulun usulsüz olduğu gerekçesiyle açılan iptal davasından çıkan tedbir kararına Elmas yönetimi itiraz etmişti. İtirazın kabul edilip edilmeyeceği bugün belli olacak. Tedbir kararının 23 Nisan'dan önce kalkması halinde seçim yapılacak.

SEÇİM HAZİRAN'A KALABİLİR

Ancak tedbir kalkmazsa, seçimin yeniden yapılabilmesi için Burak Elmas'ın istifa ederek seçim kararı alması gerekecek. Bu kararın ardından en az 45 gün içerisinde seçim gerçekleşecek. Bu da Galatasaray'daki seçimin Haziran ayına kalması anlamına gelecek. Seçimin yaz ayına kalması sarı-kırmızılı kulüpte yeni sorunları beraberinde getirecek.