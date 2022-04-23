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Haberler Galatasaray Seçim 30 Nisan'da

Seçim 30 Nisan'da

A 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu kararı sonrası iki başkan adayı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılı kulübün 39. başkanı olabilmek için yarışacak

23.4.2022

Seçim 30 Nisan’da

G.Saray'da seçim belirsizliği sona erdi. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçim için getirdiği ihtiyati tedbir kararını sarı-kırmızılı kulübün itirazını kabul ederek kaldırdı. Böylelikle seçimli olağanüstü genel kurulu planlandığı gibi 30 Nisan'da yapılacak. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kulübün 39. başkanı olmak için yarışacak.

NELER YAŞANDI?
Galatasaray'da 27 Mart'ta sona eren genel kurulda Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmemişti. Elmas tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıklamış ve tarih olarak da 30 Nisan belirlenmişti. Ancak kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava ile 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp tedbir kararı için itiraz etti, mahkeme dünkü duruşmada tedbir kararını kaldırdı.

ELMAS İÇİN 3 YIL KURALI KALKTI
GALATASARAY Divan Kurulu üyesi Avukat Metin Sinan Aslan dünkü karar sonrası yaptığı açıklamada "Hakim tedbir kararını kısmen kaldırdı. 30 Nisan'da seçim yapılacak. Tüzüğümüze göre ibra olmayanların 3 yıl seçime girememe kuralı kaldırılıyor. Yani Burak Elmas 30 Nisan'da yapılacak seçimden sonraki ilk seçimlerde yeniden aday olabilecek." ifadelerini kullandı.

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