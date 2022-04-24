Terim Katar’a

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merakla beklenen deneyimli teknik adam Fatih Terim kararını verdi. Hocanın yeni adresi Katar Milli Takımı olabilir. Dış basında çıkan iddialara göre, 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

An itibarıyla Katar Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Felix Sanhez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona eriyor. Katar, Fatih Terim'le sözleşme imzalayıp 21 Kasım- 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator'la girmek istiyor. Tecrübeli hocanın da Galatasaray'da yaşanana gelişmelerin ardından bu transfer teklifine sıcak baktığı ve taraflar arasında görüşmelerin halen devam ettiği iddia edildi.