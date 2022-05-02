Aslan evinde kayıp

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sahasında öne geçtiği maçta Sivasspor'a teslim oldu: 2-3. 10. dakikada Kerem'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Kılınç, penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Bu noktada topla buluşan Gomis düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 44'te sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, arka direğe doğru ortaladı. Savunmanın arkasından Yatabare'nin kafa vuruşunda skora eşitlik geldi: 1-1.





KARŞILIKLI GOLLER

49'da karambolde topu önünde bulan Ulvestad düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-2. 56'da Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra Appindangoye'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 58'de kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gomis topu ağlara yolladı: 2-2. 64'te savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Ahmet Oğuz'un önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği topta karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-3.





TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

SPOR Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Altay'ı deplasmanda 1-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Marcao ve Omar Elabdellaoui kadroda yer almazken, Berkan Kutlu da yedeğe çekildi. Teknik direktör Domenec Torrent, Demir Grup Sivasspor maçında bu futbolcuların yerlerine Sacha Boey, Semih Kaya ve Taylan Antalyalı'yı görevlendirdi.





SAHA KARIŞTI

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan maçta tansiyon çok yüksekti. İki takım teknik heyet ve futbolcuları üç kez karşı karşıya geldi. İlk olarak maçın başında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak tartıştı. 28. dakikada Boey'in müdahalesiyle yerde kalan Fajr, Fransız sağ beke tepki gösterdi. Genç oyuncunun karşılık vermesi sonrası olaya iki takım oyuncuları dahil oldu. 32. dakikada ise Ahmet Oğuz, Patrick van Aanholt'un faulü sonrası yerde kaldı ve Hollandalı sol beke tepki gösterdi. Van Aanholt'un Ahmet'le kısa süreli tartışması sonrası oyun devam etti.



EMRE CEZALI

Galatasaray'da Emre Kılınç ilk yarıda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sivasspor maçına sarı kart ceza sınırında çıkan yıldız oyuncu 4 sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü. Emre, sarıkırmızılıların gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçta forma giyemeyecek.



MİNİ YORUM -OGÜN ÖZDEMİR

KAOS ORTAMINI BİTİRMELİLER

SEZONA seçimle giren Galatasaray, haziranda yeniden seçime gidiyor. Fatih Terim'in gidişiyle başlayan kaos ortamı, mali kongre ve son olarak açılan davalar ile zirveye ulaştı. Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşanan bu olaylar doğal olarak saha içine de yansıyor. Sivasspor maçına atak başlayan ve ani geliştirdiği bir pozisyonda golü bulan Galatasaraylı futbolcular sonrasında sanki ayaklarına ağırlık bağlanmış gibi durdular. Oyun hakimiyetini eline alan Sivasspor bir sağdan bir soldan denedi en sonunda ilk yarı biterken beraberlik golünü buldu. İkinci yarı da yokları oynayan sarı-kırmızılılar, savunmada yaptığı hatalar nedeniyle öne geçtiği maçı rakibine hediye etti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas söz verdiği gibi bugün seçim tarihini net bir şekilde açıklamalı. Sonrasında ise camiayı birleştirecek ve küslükleri bitirecek birisi elini taşın altına koymalı. Yoksa bu kaos ortamı kulübü bitirecek