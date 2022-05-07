Ali Koç klasiği

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dün yaklaşık 2 saat süren basın toplantısında sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'a çattı. 4 yıldır F.Bahçe Kulübü'nün başında olan ve sezon boyunca taraftarların tepki gösterdiği Koç'un, dünkü toplantısında bordo-mavili kulübü eleştirmesi Twitter'da #AliKoçAğlıyor etiketiyle en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Koç, "2010-2011 şampiyonu biziz, buna alışın" yorumunu yaparken "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız" dedi. Koç "Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; siz 8 şampiyonluğunuzun olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin. Hayal dünyasındasınız" yorumunu yapıp şampiyonluk maçında açılan pankartı da eleştirdi.

"BAŞARISIZLIĞINI UNUTTURMA ÇABASI"

Toplantı esnasında Ali Koç'un sarf ettiği sözleri sosyal medyada büyük etkileşim alırken, "Kendi başarısızlıklarını unutturma çabalarına, taraftarlarını güzelce uyutmalara doymuyor", "Ağlasan da biz sesini duymuyoruz.", "O kadar kulüp başkanı var bi ağlayan sensin, " 1 ay önce Trabzonspor hakkıyla şampiyon diyen koçun dediklerini unutmuş olması lazım", Kendi başarısızlığını Trabzonspor üzerinden taraftarlarına yalan yanlış algılar üreterek kendini aklama çabasına girmiş" iletileri dikkat çekti.