Teknik arıza

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da teknik adam krizi baş gösterdi. Fatih Terim'in yerine takımın başına getirilen Domenec Torrent, Başakşehir maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Haziran ayında seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda başkan adaylarının hiçbiri İspanyol hocayla yola devam etmek istemezken, Torrent kontratı bitmeden ayrılmayacağını söyledi. Başkan Burak Elmas'ın önümüzdeki günlerde toplantı yapması beklenen Torrent'in sözleşmesini feshetme konusunda sıkıntı çıkarması bekleniyor. Elmas'ın seçim öncesi İspanyol teknik adamla yolları ayırması bekleniyor. Öte yandan başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun prensipte anlaşmaya vardığı iddia edilen Rudi Garcia'dan kötü haber geldi. Yunan basının iddiasına göre AEK, Garcia'yı takımın başına getirmek için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Rudi Garcia'nın da teklife sıcak baktığı öğrenildi.



MORUTAN TEPKİSİ

Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de forma şansı bulamaması taraftarların tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler teknik direktör Domenec Torrent'e ateş püskürdü. Sarı-kırmızılılarda, Morutan'ın kadroda düşünülmemesi taraftarları kızdırdı. Birçok Galatasaraylı sosyal medyada Torrent'i eleştiri yağmuruna tuttu.