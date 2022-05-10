Aslan’a Meksikalı kanat

BAŞKAN Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine giren Galatasaray'da kadroda ciddi bir değişime gidilmesi bekleniyor. Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Bu isimlerin yerine ise başarı yakalayacak bir kadro kurulacak. Kurmaylar takımın maliyetini aşmadan transferlerin yapılması için harekete geçecek. G.Saray'da listede yer alan isimlerden birisi Mauricio Lozano. Meksikalı futbolcu hem maliyeti hem de potansiyeli nedeniyle transferde ön plana çıktı.

BİR SENEDİR BOŞTA

ASIL mevkisi sağ kanat olsa da her iki kanatta da forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu, Unam Pumas ve Pumas Tabasco'da oynadı. Kulübüyle sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona eren futbolcu, o tarihten beri boşta. Lozano da transfere sıcak bakıyor.