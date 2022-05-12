Galatasaray’dan kanat operasyonu

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek olan Federico Bernardeschi için devreye girdi. 2017-2018 sezonunda 40 milyon Euro'ya siyah-beyazlılara transfer olan İtalyan futbolcu için maliyet araştırmasına başlandığı öne sürüldü. Haziran ayında bonservisini eline alacak olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile bir başka İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.

YÜKSEK FİYAT VERİLECEK

Ancak Lazio'nun yıldız futbolcu için yıllık 1.6 milyon Euro teklif ettiği, Galatasaray'ın ise bu rakamın üstünde bir teklif vereceği gelen haberler arasında. Bernardeschi bu sezon 32 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da gol pası verdi.

AYSAL'A 'BAŞKAN OL' BASKISI

GALATASARAY'DA başkanlık yarışı kızıştı. 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün ardından iki önemli ismin daha aday olması gündeme geldi. Eski başkanlardan Dursun Özbek'in yanı sıra Ünal Aysal'ın da göreve talip olmayı düşündüğü iddiası ortaya atıldı. Aysal'ın, başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı eski yöneticilerle yemekte bir araya gelmesi bu yöndeki iddiaları güçlendirirken, Aysal'ın bu konuda bir açıklama yapacağı öğrenildi. Galatasaray'da başkan adayları listelerini 20 Mayıs Cuma günü bildirecek.