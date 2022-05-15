Vidal bombası

SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan ve Avrupa Kupaları vizesi de alamayan Galatasaray gelecek sezon için düğmeye bastı. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılarda birçok isim gündeme gelirken, son olarak İnter'in yıldızı Arturo Vidal ismi ön plana çıktı. Encancha adlı sitenin haberine göre Cim- Bom, Inter'in yıldızı Arturo Vidal'i transfer etmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı. İspanyol basınında Avrupa'dan da talipleri olan Şilili orta saha oyuncusunun Galatasaray'a bu kez sıcak bakabileceği belirtilirken, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservis sorununun çözülmeye çalışıldığı vurgulandı. Kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Barcelona gibi birçok dünya devinde forma giyen Vidal, son olarak 2020 yılında İnter'e transfer olmuştu.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

ŞİLİLİ yıldız futbolcu SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan ve Avrupa Kupaları vizesi de alamayan Galatasaray gelecek sezon için düğmeye bastı. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılarda birçok isim gündeme gelirken, son olarak İnter'in yıldızı Arturo Vidal ismi ön plana çıktı. Encancha adlı sitenin haberine göre Cim- Bom, Inter'in yıldızı Arturo Vidal'i transfer etmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı. İspanyol basınında Avrupa'dan da talipleri olan Şilili orta saha oyuncusunun Galatasaray'a bu kez sıcak bakabileceği belirtilirken, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservis sorununun çözülmeye çalışıldığı vurgulandı. Kariyerinde Bayern Münih, Juventus, Barcelona gibi birçok dünya devinde forma giyen Vidal, son olarak 2020 yılında İnter'e transfer olmuştu. Arturo Vidal ile Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den Tottenham, Aston Villa, Fransa'dan Marsilya ve Brezilya'dan Flamengo'nun da ilgilendiği iddia edildi.