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Haberler Galatasaray Aslan’ın rakibi Adana Demir

Aslan’ın rakibi Adana Demir

16.5.2022

Aslan’ın rakibi Adana Demir

Spor Süper Lig'de Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşma çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet alabildi. Aslan 3 kez berabere kalırken, 6 kez de yenildi.

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