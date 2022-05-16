Dursun Özbek aday oluyor

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim için eski başkanlardan Dursun Özbek aday olmaya hazırlanıyor. Camiadan gelen yoğun baskı ve aday olması yönündeki talep sonrasında Dursun Özbek çalışmalara başladı. Daha önce net bir tutumla bu taleplere olumsuz yanıt veren Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçim için tavrını değiştirdi. Dün gün içinde Galatasaray camiasından birçok isim Point Otel'de, Dursun Özbek'i ziyaret etti. Güçlü bir liste ve aday olarak uzun süredir çalışan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun da yer alacağı bir ekip kurulması önerildi. Dursun Özbek, Galatasaray'da liste çalışmaları için mesai harcamaya başladı. Eğer olumsuz bir gelişme ve planlarda değişiklik olmaz ise Dursun Özbek, 11 Haziran'da aday olacak. Bu gelişmelerin ardından ise kulislerde Fatih Terim'in ismi geçmeye başladı. Bilindiği gibi Terim, Özbek döneminde Galatasaray'ın başına geçmişti. Özbek'in başkan seçilmesi durumunda Domenec Torrent'in yerine takımı yeniden Fatih Terim'e emanet etmesi bekleniyor.