Düellonun galibi Aslan

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. 9. dakikada Vargas'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, topu kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi. 11'de Balotelli'nin attığı şık şutta, top üst direkten oyun alanına döndü. 28'de hakem Sarper Barış Saka Samet'in topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 30'da Gomis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

GOMIS'İN HAT-TRİCKİ OFSAYTA TAKILDI

55'te Babel'in ortasında Kerem'in yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muric'e de çarparak filelere gitti: 2-1. 63'te Kerem, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. 67'de Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta Balotelli'nin sert şutunda top filelere gitti: 3-2. 74'te Babel'in içeri sert kestiği topa Gomis dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol, VAR'ın uyarısı sonucunda ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray maçı 3-2 kazandı.