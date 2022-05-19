Özbek’in A planı Terim

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak kongre öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor. Mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından eski başkan Dursun Özbek'in, G.Saray için taşın altına elini bir kez daha koyacağını söylemesinin ardından bir başka aday Metin Öztürk ile birleşme kararı almasıyla atılacak adımlar da ortaya çıktı. Yarın divan kuruluna yönetim kurulu listesini verecek olan Dursun Özbek'in takımın başına bir kez daha tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i getireceği belirtildi.

KULÜBÜN GELECEĞİ ÖN PLANDA

Dursun Özbek, daha önce birlikte çalıştığı ve 22 Aralık 2017 yılında Terim'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra tecrübeli hoca ile birlikte "Nerede kalmıştık" diyerek göreve başlamıştı. Özbek'in tecrübeli teknik adamla sık sık görüştüğü ve yeni sezonun planlamasını da yaptığı ifade edildi. Dursun Özbek yönetiminin kongrede seçilmesinin ardından Galatasaray'da 2. başkan olarak görev yapacak olan Metin Öztürk ise "Özbek ile prensip anlaşması yaptık. Galatasaray'ın geleceğini ön planda tutuyoruz. Bomba yönetici adayları ile yola çıkıyoruz" dedi.

KAMERUNLU JEAN ONANA LİSTEDE

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'ın yeni sezon için Bordeaux'nun 22 yaşındaki Kamerunlu ön liberosu Jean Onana ile ilgilendiği belirtildi. Africa Foot United, İstanbul ekibinin Jean Onana ile ilgilendiğini yazdı. Bordeaux'nun yeni sezonda yüksek ihtimalle Ligue 2'de oynayacak olması nedeniyle Jean Onana'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların İtalyan devi Milan'ın da ilgilendiği Onana için 4 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ödemeye hazır olduğu açıklandı. Geçen sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'den Bordeaux'ya transfer olan Jean Onana, bu sezon takımıyla çıktığı 23 Ligue 1 maçında 3 gol, 2 asistlik de skor katkısı sağladı.