Terim-Arda formülü

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in teknik heyeti de şekillenmeye başladı. Daha önce başkan olduğu dönemde Terim ile çalışan Dursun Özbek, tecrübeli teknik adamı bir kez daha göreve getirecek. Özbek'in tecrübeli teknik adamın yardımcısı olarak da sarı-kırmızılı ekiple özdeşleşen kaptan Arda Turan'ı düşündüğü ortaya çıktı. Fatih Terim'in en zor günlerinde sahip çıktığı Arda Turan'ın da futbolu bırakma kararı aldığı ve Özbek'e yeşil ışık yaktığı belirtildi.

KEREM AYRILIYOR MU?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Kerem Aktürkoğlu dün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Galatasaray ailem, sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Her şey için teşekkürler" dedi. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, takımdan ayrılıyor mu? sorusunu akıllara getirdi.