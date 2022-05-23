Kerem Lyon’a doğru

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, 'Sevgili Galatasaray Ailem' diyerek başladığı veda mesajının ardından takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılardaki kaos ortamından uzaklaşmak istediği iddia edilen genç yıldızın yeni rotasının ise Fransa olması bekleniyor. Galatasaray ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan Kerem'le Fransa Ligue 1 ekibi Lyon ciddi olarak ilgileniyor.



TÜM AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ

Kerem için Avrupa'dan da ciddi teklifler olduğu belirtiliyor. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim ile görüşme sonrasında yıldız futbolcu Avrupa vizesini isteyecek ve transfer görüşmeleri başlayacak. Kerem'in bonservis bedelinin ise yeni yönetim tarafından belirlenmesi bekleniyor.



'G.SARAY'I İSTİYORUM'

G.Saray'ın gündemindeki teknik adamlardan Okan Buruk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur" dedi.