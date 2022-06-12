Aslan’dan golcü harekatı

G.SARAY'DA yeni sezonda kadronun büyük oranda değişmesi beklenirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce sarı-lacivertli ekiple defalarca anılan Artem Dzyuba'nın Aslan'ın radarında olduğu konuşuluyor. Bilindiği üzere Zenit'ten ayrılan başarılı golcünün Türkiye'den belli bir üst düzey kulüple pazarlık yaptığı ileri sürülmüştü. Hatta yıldız ismin yaklaşık 2 milyon Euro almak istediğine yönelik iddialar da mevcut. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon Zenit forması ile 24 lig maçına çıkarken bu süreçte 11 gol atıp 5 asist gerçekleştirdi. 2015-2016 sezonundan bu yana aralıklarla Zenit forması giyen, sadece 2 sezon Ural ve Arsenal Tula'da görev yapan golcü, Rusya Milli Takımı kariyerinde ise toplamda 54 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı.

BALOTELLİ DE YAKIN

G.SARAY'IN hücum hattı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken geçen sezon Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli de G.Saray ile anılıyor. Hatırlanacağı gibi Adana Demirspor'da 33 maçta 19 gol, 6 asist üreten İtalyan golcü de sarı-kırmızılı kulübe adeta göz kırpmış ve "Galatasaray'da her oyuncu oynamak ister. Avrupa'da bu şekilde tanınıyor, büyük bir kulüp" demişti.

SEVİLLA MARCAO İÇİN DEVREDE

GALATASARAY'IN Brezilyalı stoperi Marcao, Sevilla'nın transfer listesinde. Diego Carlos'un Aston Villa'ya transferi sonrası stoper arayışına başlayan İspanyol kulübü sarı-kırmızılıların savunmacısını gözüne kestirdi. Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcao'nun teklif halindeki kararı merakla bekleniyor. Pozo ve Diego Carlos'un satışlarından elde edilen gelir, Sevilla'nın kayıplarını giderirken önümüzdeki haftayla birlikte iki kulüp arasındaki temasların sıklaşacağı gelen haberler arasında.