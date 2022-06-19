G.Saray’da işlem tamam

Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren Galatasaray'da yönetim, başarılı teknik direktör Okan Buruk ile prensipte anlaşmaya vardı. Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti. Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin şu an İspanya'da tatil bulunan mevcut teknik direktörü Domenec Torrent'i İstanbul'a çağırdığı ve karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından Buruk'u açıklayacakları öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te dün verdiği röportajda önümüzdeki hafta teknik direktör sorunun çözüleceğini belirtmişti.



BARİNOV BOMBASI

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Defansif orta saha transferini öncelik haline getiren sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov'u istediği aktarıldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Lokomotiv Moskova ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesinin devam ediyor olması nedeniyle Rus ekibinin ciddi bir bonservis talep edebileceği aktarıldı. Bu sezon toplam 30 maçta görev yapan Barinov, şu ana kadar Rusya Milli Takımının formasını da 13 kez giydi.