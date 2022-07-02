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Haberler Galatasaray Orta sahaya yeni aday

Orta sahaya yeni aday

Galatasaray, scout ekibinin olumlu rapor verdiği Alman temsilcisi Schalke’nin yıldız ismi Amine Harit’i gündemine aldı

2.7.2022

Orta sahaya yeni aday

ORTA sahaya kreatif ve skor katkısı verebilen bir oyuncu arayan Galatasaray gündemine Almanya Bundesliga temsilcisi Schalke 04 formasını giyen Amine Harit'i aldı. Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibi, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için teknik ekibe ve yönetime olumlu rapor verdi. Çiçeği burnunda teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirecek Aslan, başarılı çalıştırıcıdan gelecek haberi bekliyor. Yönetim, Buruk'un onay vermesi halinde girişimlerine başlayacak. 2017'de 8 milyon Euro'ya transfer edildiği Schalke'de başarısız bir süreç yaşayarak Bundesliga'da küme düşen takımın parçası olan Faslı futbolcu, geride bıraktığımız sezon Marsilya'ya kiralanmıştı. Harit, 34 maç oynadığı Fransız ekibinde 5 gol, 4 asist üretti.

AMİNE HARİT'İN DEĞERİ 10 MİLYON EURO
ALMAN ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Amine Harit'in güncel piyasa değerinin ise 10 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Ülkesi Fas Milli Takımı formasını giyen oyuncu, 14 maçta dört asistlik performans sergiledi.

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