Aslan’da rota Cagliari

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara Joao Pedro'nun yanı sıra yine aynı takımdan Uruguaylı sağ kanat Nahitan Nandez'i de kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların Joao Pedro ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilirken İtalyan ekibiyle transferde bonservis pazarlıklarının sürdüğü iddia edildi.

Transferin 4-5 milyon Euro gibi bir bedele bitmesi beklenirken, Aslan Cagliari'den 26 yaşındaki Nandez'i de istedi. Ancak Cagliari 2019 yılında 16.2 milyon Euro'ya aldığı Nandez'i kolay bırakmak niyetinde değil. Cagliari şimdiye kadar oyuncunun talipleri Torino ve Watford'la yaptığı görüşmelerde orta yolu bulamadı.

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Nandez'in 2024'e yılına kadar sözleşmesi devam etse de takımdan ayrılmak istemesi sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldız isim için vatandaşı Muslera'yı da devreye sokacak olan Galatasaray, oyuncuyu ikna edebilirse Pedro ve Nandez'i birlikte İstanbul'a getirecek.

DİAGNE'YE YOL GÖRÜNDÜ

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk forvet hattı ile ilgili kararını verdi. Fransa'dan menajerler vasıtasıyla teklif alan Mostafa Mohamed'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bu bölgeye bir transfer yapılması da planlanıyor. Mevcut kadroda forvet hattında Bafetimbi Gomis ve M'Baye Diagne de yer alıyor. Okan Buruk'un buradaki tercihi ise Gomis'ten yana olacak. Sözleşmesinin son senesine giren Senegalli golcü Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Gomis'ten ise ikinci forvet olarak faydalanmaya devam edecek. Mohamed'in satışından 8 Milyon Euro civarında bir bonservis elde edileceğini düşünen Galatasaraylı yetkililer bu rakamın büyük bir bölümünü yeni golcünün transferinde kullanacak.