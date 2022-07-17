Buruk neşteri vurdu

Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. Genç teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı yönetim, başarılı çalıştırıcının takımda istemediği isimler için de düğmeye bastı. Uzun süreli bir sakatlıktan çıkan ve geldiği dünden bu yana istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Mbaye Diagne dün sarı-kırmızılıların kampından ayrıldı.

Buruk'un kadroda düşünmediği yıldız isim Fatih Karagümrük ile anlaştı. Geçen sezon bekleneni veremeyen Rumen oyuncu Morutan'ın başka bir takıma kiralanması ve gelecek sezon çok güçlü bir şekilde takıma geri dönmesi amaçlanıyor.

KAMPA DA KATILMADI

İzinli olduğu için kampa bile katılmayan Christian Luyindama yeni sezon planlamasında yer almıyor. Takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Sacha Boey için de gelen teklifler değerlendirilecek. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek Jesse Sekidika'nın kontratının feshedilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar antrenmanlardaki rahat tavırlarıyla tepki çeken Ömer Bayram ve Aytaç Kara ile de yollarını ayıracak. Aslan ayrıca sol beke Kazımcan Karataş'ın transfer olmasıyla forma giyme ihtimali bir hayli azalan Emre Taşdemir'den de kendisine bir kulüp bulmasını istedi.

MORUTAN İÇİN 2 KULÜP ATAKTA

Kadroda düşünülmeyen Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'a Sivasspor'dan sonra bir takımın daha talip olduğu öğrenildi. Yunanistan temsilcisi AEK'nın Morutan ve Parma'nın kanat oyuncusu Dennis Man ile bağlantı kurduğu ifade edildi. AEK'nin satın alma opsiyonuyla Morutan'ı istediği, sonra da Denis Man'a talip olduğu iddia edildi. AEK devrede olsa da Galatasaray'ın Sivasspor ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. 23 yaşındaki yıldız oyuncu G.Saray formasıyla 26 karşılaşmada forma giydi. Morutan, 3 gol attı, 3 asist yaptı.

NELSSON'UN YANINA TANIDIK PARTNER

G.SARAY, Marcao'nun ardından stopere takviye için oyuncu arıyor. Denayer ve Kaan Ayhan'ın maliyetleri el yakarken gündeme Nelsson'un eski takım arkadaşı Nicolai Boilesen geldi. Nelsson'la Danimarka Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Boilesen'in Kopenhag ile bir yıl daha sözleşmesi var.