Aslan harekatı

Transferde sessiz kalan Galatasaray'da Marcao'nun gidişi stratejileri değiştirdi. Önceliği orta sahaya veren sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ayrılışı sonrası teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ile yaptığı zirvede, öncelikle stoper takviyesi istedi. Buruk'un Nelsson'un partneri olarak ilk on birde oynayacak bir stoper talep ettiği belirtildi. Yönetim de transfer için gaza bastı. Kurmaylar bu doğrultuda Jerome Boateng, Umtiti, Riechedly Bazoer, Vestergaard, Jason Denayer ve Kaan Ayhan için harekete geçti.



BAZOER'İN BONSERVİSİ BEDELİ YOK

Fransa ekibi O. Lyon'da forma giyen 33 yaşındaki Boateng daha önce de gündeme gelmiş ancak bir sonuç alınamamıştı. Yönetim, Barcelona'da gözden düşen Umtiti için fiyat araştırması yapıyor. Sol ayaklı olmasından dolayı ön plana çıkan Fransız yıldızın ekonomik şartlarının uygun olması durumunda çok istendiği bildirildi. Hollanda ekibi Vitesse ile sözleşmesi biten Bazoer de listedeki bir diğer isim. Trabzon'un da istediği stoper için temaslar sürüyor.



VESTERGAARD ÖNE ÇIKIYOR

Stoper adayları içinde en değerlisi isim Vestergaard. Nelsson ile Danimarka Milli Takımı'nda birlikte oynaması avantaj olarak görülüyor. İki ayağını da kullanan ismin Leicester City ile kontratı Haziran 2024'te bitiyor. Kiralama formülü devrede. Lyon ile sözleşmesi sona eren Denayer de listede ön sıralarda. Ancak oyuncunun istediği yüksek maaş transfere engel oluyor. Kaan Ayhan da ise sorun kulübü Sassuolo'nun istediği yüksek bonservis bedeli. Sarı-kırmızılı İstanbul ekibi listedeki bu 6 futbolcudan birini transfer ederek savunma defterini kapatmak istiyor.

SEFEROVİC GELİYOR

Süper Lig'de Galatasaray'ın bir süredir uğraş verdiği santrfor transferi tamamlanmak üzere. Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 30 yaşındaki golcü Haris Seferovic'i 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Benfica ile anlaşmaya vardı. Seferovic'in satın alma opsiyonu, oynayacağı maç sayısına bağlı olarak devreye girecek. Aslan, İsviçreli yıldız forvet ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Deneyimli santrforun Galatasaray'dan yıllık 2 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. 2017 yılından bu yana Benfica forması giyen Haris Seferovic, kariyerinde çıktığı 421 karşılaşmada 124 gol ve 45 asistlik bir performans sergiledi.



GALATASARAY'DAN BEK HAMLESİ

Sağ bekte Sacha Boey'i gönderecek olan ve Omar'ın da performansından memnun olmayan Galatasaray, Fransa ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Leo Dubois için teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, Leo Dubois için Lyon'a 3 milyon Euro ve başarı ile endeksli 1 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Leo Dubois'in Galatasaray'dan istediği rakam 2.5 milyon Euro iken Lyon'un da Galatasaray'dan Leo Dubois için istediği bonservis ücreti 6 milyon Euro. Dubois, 2018/19 sezonunda bedelsiz bir şekilde Lyon'a transfer oldu. Lyon'da 129 maça çıktı. 5 gol atan Leo Dubois, 15 de gol pası verdi.