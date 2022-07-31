Carvalho’da flaş gelişme

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Real Betisli önlibero William Carvalho'yu listesinde bulunduran Sarı-kırmızılılar, oyuncu cephesinden bir gelişme ile karşılaştı. William Carvalho'nun G.Saray'a transfer konusuna sıcak baktığı, Cim-Bom'dan haber beklediği kaydediliyordu. Portekizli futbolcu, G.Saray'ın Instagram hesabında "Yeni sezon..." notuyla paylaştığı hazırlık kampı videosunu beğendi. Instagram'ı aktif olarak kullanan William Carvalho, G.Saray'ın yeni transferi Olveira'nın, imza töreninden bir fotoğrafı paylaşması üzerine de yorum yazmıştı. Sarı-kırmızılılar, piyasa değeri 16 milyon Euro olan 30 yaşındaki Portekizli'nin transferini yüksek maliyeti nedeniyle askıya almıştı.

NDOMBELE HEYECANI

G.SARAY'IN bir süredir transferi için uğraş verdiği Ndombele ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroya katılmasını çok istediği Fransız futbolcudan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki orta saha için Milan iddiaları gündeme gelmişti. İngiliz basınına göre; İtalyan devinin, Ndombele için yeni bir girişimde bulunmayacağı öne sürüldü. G.Saray'ın transferde istekli olduğu ve kiralama teklifinde bulunabileceği belirtildi

YENİ BÜTÇE ONAYLANDI

GALATASARAY'IN Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda yapılan ve 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü genel kurul toplantısında, bütçe oylaması yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp derneğinin 2022 yılı bütçesi 261 milyon 764 bin 479 lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı. Divan'da çıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, Çözülmesi gereken birçok sorun var. Eğer yarın (bugün) teveccüh gösterip önerdiğimiz projelere yetki verirsiniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten kurtulmuş olacağız. Böylece gerçek anlamda da denk bütçeye ulaşacağız" ifadelerini kullandı.