Mauro Icardi’den G.Saray’a müjde

Haris Seferovic, Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis hattını 1. sınıf bir santrforla daha güçlendirmek isteyen Galatasaray listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi yazmıştı. Uzun süredir PSG ile Arjantinli oyuncunun kiralanmasını görüşen Aslan bir türlü pazarlıkları sonuçlandıramamıştı. Son olarak, 29 yaşındaki futbolcunun yıllık yaklaşık 9 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi taahhüt eden Cim-Bom teklifini yapıp geri çekilmişti.



GÖRÜŞMELER OLUMLU

Arjantinli yıldızla yapılan son görüşmeden ise olumlu sonuç çıktı. Fransız basınının yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, tecrübeli forvetin, Galatasaray'a transfer olma fikrini onaylamış durumda olduğunu yazdı. Yine Fransız basınından Foot Mercato da bu iddiayı doğruladı. Eğer, PSG de Aslan'ın şartını kabul ederse Icardi yeni sezonda bir yıllığına kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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