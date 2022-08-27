Hedef Fransa

Galatasaray önümüzdeki hafta içinde transfer bombalarını ardı ardına patlatmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların ilk hedefinin Mauro Icardi olması planlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte transferi yürüten Erden Timur, Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirdi. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Galatasaray ve PSG'nin 29 yaşındaki Arjantinli yıldızın kiralık transferi konusunda anlaştığını, oyuncunun maaşı konusunda detayların kaldığını duyurdu. Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'da, PSG'den gündeme gelen bir başka isim Layvin Kurzawa oldu. Fransız temsilcisinde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki sol bekin durumu araştırılıyor.



2024'TE BİTECEK

Sözleşmesi 2024 Haziran ayı sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta forma şansı bulabildi. Aslan için Fransa'dan bir isim daha dikkat çekiyor. Fransız basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Bordeaux'nun finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Gine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traore ile ilgilendiği belirtildi.

CİCALDAU ARABİSTAN YOLCUSU

SÜPER Lig ekiplerinden Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Cicaldau'ya sürpriz talip çıktı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda düşünmediği Rumen futbolcuya Al-Ittihad Kalba'dan teklif geldi.