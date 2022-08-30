Galatasaray’ın iki farklı yüzü

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray, 42 yıl sonra bir ilki yaşadı, 30 yıllık rekoru da tekrarladı. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde kalesinde 1 gol gördü, 1991-92 sezonundan bu yana bir ilki başardı. Sarı-kırmızılılar o sezondan beri kalesinde en az golü gördüğü dönemi yaşıyor. Aslan, söz konusu sezon da kalesinde bir gol görmüştü. Cim-Bom hücumda ise hiç bu kadar sessiz kalmamıştı. G.Saray, ilk dört maçlık süreçler itibarıyla en az gol attığı sezonu yaşıyor. Bu sezon rakip ağlara sadece 2 gol gönderebilen İstanbul ekibi, daha önce 1979-80 sezonunun ilk 4 haftasında 2 gol atmıştı.



EN AZ 3 TRANSFER OLACAK

Okan Buruk da şansızlıklarını kırabilmek için farklı bir galibiyet almaları gerektiğini belirtirken, transfer ihtiyacı duydukları bölgeler olduğunu söyledi. Buruk, "Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz" dedi

SEFEROVİC'E TEPKİ BÜYÜYOR

GALATASARAY'IN İsviçreli forveti Haris Seferovic, Trabzonspor maçının 65. dakikasında oyundan alınmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi. Tutuk bir görüntü çizen tecrübeli golcünün değişiklik tabelasında adını görmesinin ardından moralinin bir hayli bozulduğu görülürken, yüzü asık olan İsviçrelinin kulübeye giderken başını iki yana salladığı ve sinirli olduğu görüldü. Seferovic teknik patron Okan Buruk'a sitem ederken, taraftarlar sosyal medya üzerinden Seferovic'i performansı nedeniyle eleştirip, tecrübeli ismin fizik olarak hazır olmadığı şeklinde görüş belirttiler.