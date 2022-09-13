Galatasaray aslanlar gibi

SÜPER Lig'in 6. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı güzel futboluyla 3-2 mağlup edip taraftarlarını mutlu ederken, ezberler de bozuldu. Kerem Aktürkoğlu, attğı 2 golle yıldızlaştı ve Gomis dışında bu sezon gol atan ilk isim oldu. Kasımpaşa'ya beraberlik golünü atarak Galatasaray'ı sırtlamaya devam eden Fransız golcünün rekoruna Kerem son verdi. Tecrübeli oyuncu, ligde geride kalan periyotta 58 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Kerem ise bu sezon ilk gollerini atıp eleştirileri boşa çıkardı. Diğer yandan bu sezon ilk defa 3 gol atarak kazanan sarı-kırmızılılar, geriye düştüğü 2. maçı da kazanmasını bildi.

Cim-Bom, ilk yarıda rakip ceza sahasında tam 25 kez topla buluşarak, sezon rekorunu kırdı. Ayrıca Aslan, bu sezon 22 şutla en fazla şut çektiği maçı oynadı. Sarı-kırmızılı ekip 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan ile ligin 3. sırasına yükseldi, zirve yarışını sürdürdü. Galatasaray'ın önünde Konyaspor ile Beşiktaş yer alıyor.

EMİN BAYRAM'IN MAASI HERKESİ SASIRTTI

GALATASARAY'DA Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda şans bulan ve Kasımpaşa maçında başarılı bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın kazandığı ücret şaşırttı. 2025 yılına kadar sözleşmesi olan stoper G.Saray'da aylık 25 bin TL kazanıyor.