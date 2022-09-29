Erden Timur kulüp satın aldı

SPOR Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasındaki Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur, Belçika'dan kulüp satın aldı. Sarı-kırmızılıların, yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerin arka planındaki isim olan Erden Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi aldı. Belçika'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Olympic Club Charleroi, ligde şu anda 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Timur'un, Avrupa'dan altyapı anlamında destek almak istediği ve bu doğrultuda Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi

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