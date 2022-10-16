Aslan ağır yaralı

Spor Toto Süper Ligin 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu, büyük şok yaşadı. 18. dakikada topla buluşan Ramazan Civelek'in pas verdiği Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Muslera kornere çeldi. 22'de ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın kafayla pasında topla buluşan Gavranovic'in kaleye şutu ağlarla buluştu: 1-0. 27'de ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun şutunu Muslera kornere çeldi. 34'te Ramazan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Onur'un şutu ağlarla buluştu: 2-0.

G.SARAY'IN GOLÜNÜ VAR İPTAL ETTİ

55'te Mensah'ın korner atışında Kemen'in kafayla vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi. 56'da G.Saray'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içine gelen topa birlikte yükselen Abdülkerim ve Barış Alper topu ağlara yolladı. VAR, topun Barış Alper'in koluna çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 86'da Rashica'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper topu ağlara yolladı: 2-1. 90+4'te sol kanatta Kazımcan'ın ortasında Abdülkerim'in kafayla vuruşu yandan auta gitti. Galatasaray maçı 2-1 kaybetti, zirve yarışında yara aldı.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

ROTASYON GEREKSİZDİ

Tecrübe sert bir öğretmendir. Önce sınav yapar sonra ders verir.. Bu tecrübe yere ceket atmakla kazanılmıyor. Akılla oluyor. Okan Buruk ve ekibi Kayserispor maçına kadar ciddi bir sınavdan geçtiler. Galatasaray zor kazansa bile takım olarak uyumlu, dikkatli, çalışkan, mücadeleci ve coşkuluydu. 17 puan toplayan Galatasaray'ın bir kadro istikrarı, oyun hafızası ve oyuncuların oynama alışkanlığı vardı. A Spor'daki 90'a programında, Kayserispor deplasmanının rotasyona açık olmadığını konusunda Okan Buruk'u uyarmıştım. Okan Hoca ne yaptı? İleride bir yabancı oynatmak adına Kerem'i oynatmayıp Kazımcan'a sol bekte görev verdi ve fizik gücü sallanan Mertens'i monte etti. Kayserispor maçındaki kadro burum buram "Eyyam" kokuyordu. Çünkü Mata antrenmanlarda iyiydi. Mertens aman küsmesin diye ilk onbirde yer buldu. Kerem yoksa orada ya Rasichdsa ya da Yusuf oynamalıydı. Mertens yedek soyunmaz diye bir kural mı var?

FARKLI YENİLGİYİ MUSLERA ÖNLEDİ

Bu gereksiz rotasyon Galatasaray'ın sezon başı yakaladığı oyun ritmini bombaladı ve tüm takım domina taşı gibi devrildi. Mertens ilk 45'te sahada yürürken geriye yardıma gelmediği için genç Kazımcan'ın bölgesini Kayserispor Onur ve Ramazan ikilisiyle yol geçen hanı yaptı. Maç boyu ayakları titreyen Kazımcan hata yapmamak çok çaba harcadı. Kayserispor iki golü de Galatasaray'ın solundan geliştirdiği ataklarla buldu. Kafası ücretinde olan Boey de çok pas hatası yaptı ve yerine dönmekte hep geç kaldı. Dubois'yı düşünmemek hataydı. Rotasyon mağduru Galatasaray sezon başından bu yana en etkisiz oyununu Kayseri'de oynadı ve daha farklı yenilgiyi yine Muslera sayesinde yaşamadı.