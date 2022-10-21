Erden Timur bombaladı

G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, yaşanan hakem atamaları ve hakem hataları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Timur ortada bir kurgu olduğunu ve bu kurguyu yapanın başına yıkacaklarını söyledi. G.Saray, geçtiğimiz günlerde artan VAR tartışmalarına resmi siteden yaptığı açıklamayla dahil olmuş hatta başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

'ALPER ULUSOY'U HERKES TANIYOR'

"Türk Futbolu için Adalet" temasıyla yapılan toplantıda Timur, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. F.Bahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. G.Saray için VAR söz konusu değil. Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor. Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmesin. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!" dedi. Timur, "Türk futbolunu bezdirdiniz, yeter! Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak. Anladığınız dilden konuşacağız. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz başlıyor" dedi.

POZİSYONLARI TEK TEK ANLATTI

Timur, "Verilmeyen bariz 10 tane pozisyon var. Antalya maçındaki penaltı, aynı maçta Oliveira'nın aşiline basıldı, Giresun maçında Emre'nin pozisyonu gösterilmedi bile. Seferovic'in Trabzon maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR'a gidilmemesi. F.Bahçe'nin benzer pozisyonda penaltı alması. G.Antep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Icardi'nin Kayseri maçındaki şutunda ele çarpan topa penaltı verilmemesi. Burada ancak kolektif bir kurgu yapı varsa olabilecek bir şey. Kimsenin akıl sağlında bir problem yok. Bu toplumu kandırdığınız yeter" derken "F.Bahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok" ifadeleri de dikkat çekti.