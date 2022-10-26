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Haberler Galatasaray Palabıyık’a ceza

Palabıyık’a ceza

Sarı-kırmızılı camianın hedefi haline gelen isimle ilgili karar verildi. Galatasaray-Alanya maçındaki yönetimi nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Ali Palabıyık'a MHK'dan ceza geleceği, bir süre düdük çalamayacağı öğrenildi

26.10.2022

Palabıyık’a ceza

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılı camianının hedefi haline geldi. Palabıyık'la ilgili MHK kararını verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yönetimini beğenmediği Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrası genel anlamda başarısız bulunduğu için bir süre düdüğünü kullanamayacak. Sacha Boey'nin ikili mücadelede Candeias'a yaptığı faulü kırmızı kartla cezalandıran FIFA kokartlı hakemin kararı, MHK'de de kabul görmedi. Kurul, bu olayın içindeki oyuncuların; kaleci Muslera, Boey ve Candeilas'ın pozisyonlarını inceledikten sonra bariz gol şansı yerine yalnız sarı kartın yeterli olacağı konusunda görüş birliğine vardı.

3 İSİM PFDK'DA
Bu arada Galatasaray'da 3 isim PFDK'ya sevkedildi. Teknik direktör Okan Buruk ile Başkan Vekili Erden Timur, Alanyaspor müsabakası sonrası "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle, kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.

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