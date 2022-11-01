Mertens Japonya yolcusu

Fatih Karagümrük galibiyetiyle lider Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda 5 puan geriden takip eden Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşanabilir. Aslan'ın sezon başında transfer ettiği Dries Mertens'e sürpriz bir talip çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe kanca attı. Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için Sarı-kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ifade ediliyor. Belçikalı forvetin, sezon sonu için geçerli olan teklife nasıl bakacağı merak konusu. Dries Mertens, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 10 maçta 1 gole imza attı.

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