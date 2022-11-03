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Galatasaray’da Cengiz sesleri

3.11.2022

Galatasaray’da Cengiz sesleri
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in adı Galatasaray ile anılıyor. Fransa'da yayın yapan News365'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Tottenham'a kaybederek Avrupa kupalarına veda eden Marsilya, Cengiz Ünder için Galatasaray ile yoğun bir görüşme halinde. Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Cengiz Ünder'in transferinden birkaç milyon euro kazanmayı hedeflediği vurgulanırken Galatasaray ile pazarlıkların olumlu gittiği belirtildi. Haberde, Cengiz Ünder'in menajerlik şirketinin de Türkiye'deki büyük kulüplerle temasta olduklarını doğruladığına yer verildi. Igor Tudor yönetiminde istediği kadar süre alamayan Cengiz Ünder bu sezon ligde 12 maçta 483 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ise 1'i ilk 11'de olmak üzere 6 maçta da görev yaptı ve 172 dakika süre aldı. Marsilya, 25 yaşındaki futbolcuyu Roma'dan 8.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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