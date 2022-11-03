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Haberler Galatasaray Güneş’in Buruk’a yenilgisi yok

Güneş’in Buruk’a yenilgisi yok

3.11.2022

Güneş’in Buruk’a yenilgisi yok
CUMARTESİ günü G.Saray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi nefesler tutulurken iki takımın çalıştırıcısı hakkında çarpıcı bir istatistik ön plana çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Deneyimli isim, 2.71 puan ortalaması yakaladı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları 20 gol atarken, Okan Buruk'un takımları sadece 4 gol attı. Güneş, kariyerinde Galatasaray'a karşı 43 maça çıktı. Tecrübeli hoca, söz konusu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.
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