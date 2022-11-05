Derbi ateşi

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta derbi mücadelesine sahne olacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş, Nef Stadı'nda saat 20.00'de Halil Umut Meler'in düdük çalacağı derbi maçta karşı karşıya gelecek. Ev sahibi sarı-kırmızılılar, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 21 puanla beşinci sırada yer alıyor. Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş ile ilk maçında Ümraniye'yi yenerek moral bulan Kartal ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 22 puanla, Galatasaray'ın bir basamak önünde konumlanıyor.



ASLAN'DAN ÖZEL PRİM

Aslan rakibini yenip liderlik yarışında avantajı eline geçirmek, Beşiktaş zirveden kopmamak için kazanmak zorunda. Sarı-kırmızılılarda eksik bulunmuyor. Cezası bir maça indirilen Abdülkerim ise görev verilmesi halinde bugün forma giyebilecek. Sakatlıkları geçen Kazımcan ve Yusuf Demir de takıma katıldı. Galatasaray yönetiminin derbinin kazanılması halinde ise futbolculara özel prim vereceği öğrenildi.

GHEZZAL YİNE OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takıma katkı veremeyen Rachid Ghezzal, derbi maçta da forma giyemeyecek. Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray karşısında oynayabilecek. Kartal'da Saiss, Rosier ve Fernandes ise bugünkü kritik müsabakaya kart cezası sınırında çıkacak.