Derbide Aslan kükredi

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 18. dakikada sağ taraftan Rashica'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Barış kafayla indirdi. Icardi'nin gelişine yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.



CENK'İN GOLÜ YETMEDİ

28'de Fernandes, kullandığı serbest vuruşta ortasını içeri yaptı. Arka direkte Saiss'in kafayla indirdiği topa kale önünde Cenk'in yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 34'te Oliveira, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden pasını aktardı. Ön direkte Mertens'in topukla yaptığı vuruşta kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 59'da Oliveira, ortasını penaltı noktası civarındaki Icardi'ye gönderdi. Arjantinli oyuncu, kafayla topu arka direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1. 71'de ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Arka direğe hareketlenen Icardi'nin son anda uzanarak vurduğu top direkten döndü. 75'te Kerem'in çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Maç 2-1 bitti.

ICARDİ ŞOV YAPTI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Beşiktaş maçında şov yaptı. Maçta 90 dakika forma giyen yıldız futbolcu, takımının attığı 2 golü de kaydetti. Hücumda etkili bir performans gösteren Tangocu'nun bir şutu da direkte patladı. arkadaşlarına çok iyi duvar olan forvet oyuncusu, ligdeki gol sayısını üçe çıkardı. Icardi, daha önce Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta gol atmıştı.

BURUK KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Emin Bayram ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedeğe çekti. Buruk, bu futbolcuların yerlerine, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.