G.Saray’ın gözü İsveç’te

Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Galatasaray, ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Aslan'ın scoutları önceki gece İspanya'nın Girona kentinde oynanan İsveç-Meksika hazırlık maçını izledi. İstanbul ekibinin Türk pasaportuyla yerli statüsünde oynayabilecek olan Mikael Ishak ve Edvin Kurtuluş'u yakın takibe aldığı öğrenildi. İsveç Milli Takımı'nda forma giyen 29 yaşındaki golcü Ishak kariyerine Assyriska FF'de başlarken, şu an Polonya'da Lech Poznan ekibinde forma giyiyor. Stoper olarak görev yapan 22 yaşındaki Edvin Kurtuluş ise Halmstads BK altyapısından yaz döneminde Hammarby'a transfer oldu. Kulüpleriyle sözleşmeleri hala devam eden iki oyuncunun beğenildiği ve ara dönemde temasa geçileceği öğrenildi.

ICARDİ'YE ROMA TALİP

GALATASARAY'IN son haftalarda yakaladığı çıkış oyuncularına ilgiyi artırırken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye de İtalya kulübü Roma talip oldu. Aslan'ın ara dönemde PSG'den bonservisini almak istediği golcü oyuncunun Roma'nın da gündemine geldiği öğrenildi. Yönetim elini çabuk tutup yıldızının tapusunu almak için temaslarını da sıklaştıracak