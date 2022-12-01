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Haberler Galatasaray Icardi idmanı yarıda bıraktı

Icardi idmanı yarıda bıraktı

1.12.2022

Icardi idmanı yarıda bıraktı
GALATASARAY'DA Icardi şoku yaşanıyor. Aslan, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, dün gerçekleştirilen akşam antrenmanı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncunun durumu, bugün yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak. Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
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