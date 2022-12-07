G.Saray’dan kötü prova

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Kulüpler Birliği ve La Liga tarafından İstanbul'da düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ikinci maçında Villarreal karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk bölümüne Galatasaray etkili başlamasına rağmen Coquelin, Mojica, Chukwueze ve Rascual'ın ayağından bulduğu gollerle Villarreal ilk yarıyı 4-1 önde bitirdi. Galatasaray'ın ilk yarıdaki tek golünü ise Gomis kaydetti.

SONRAKİ MAÇ ADANA DEMİR İLE

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 58. dakikada Abdülkerim'in kafa golü ve 90+3'te Baran Demiroğlu'nun penaltıdan bulduğu golle skoru 4-3'e getirdi. Mücadelede başka gol olmazken, İspanyol ekibi sahadan 4-3 galip ayrıldı. Galatasaray, Raya Vallecano'nun ardından Villarreal'e de yenilerek ikide sıfır yaptı. Aslan bir sonraki hazırlık maçında cumartesi günü saat 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek