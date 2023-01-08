Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için heyecan sürüyor. Her iki takımın taraftarı maça dair detayları araştırıyor. Dev derbinin saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı ise en çok araştırılanlardan. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının yayın saati ve kanalı...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Arao, Miguel Crespo, Batshuayi,King

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubuois, Sergio Oliveira, Mertens, Berkan, Barış, Kerem, Gomis

18 AYRI STATTA KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, 395 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.

Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

İki takımın 113 yıllık geçmişinde, geride kalan 395 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 74 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı.