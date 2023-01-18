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Haberler Galatasaray Aslan’a mesaj yolladı

Aslan’a mesaj yolladı

18.1.2023

Aslan’a mesaj yolladı
Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken dün flaş bir haber gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelen Van den Boomen, önemli açıklamalar yaptı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Van den Boomen, bonservisinde indirim yapmayan Toulouse'tan Galatasaray için izin istedi. Dünya Kupası arasında Galatasaray'a sıcak mesajlar gönderen Toulouse'un Hollandalı orta sahası, bu kez de Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Galatasaray taraftarının ilgisini hissediyorum. Her futbolcu böyle büyük bir kulüpte oynamak ister" dedi.
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