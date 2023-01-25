Stopere yeni aday

SPOR Toto Süper Lig lideri Galatasaray, sol bek, stoper ve santrfor takviyeleri için temaslarını sürdürüyor. Okan Buruk, Nelsson'un ve Abdülkerim'in olası sakatlığında veya cezasında deneyimli bir stoperin kadroda bulunmasını istediği, yönetimin de geniş transfer listesi doğrultusunda Sampdoria forması giyen Gambiyalı stoper Omar Colley ile ilgilendiği öne sürüldü. Fransız basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekibin, 30 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar Sampdoria'ya resmi bir teklifte bulunmadığı, oyuncunun da görüşmelerin başlamasını beklediği kaydedildi. Sampdoria'nın, Colley'in ayrılmasına karşı olmadığı vurgulandı.

BİRÇOK KULÜP İSTİYOR

ÖTE yandan Gambiyalı stoper ile İtalya'dan Salernitana ve Cagliari ile birlikte İngiltere'den Fulham'ın ilgilendiği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Colley'in piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ICARDI İÇİN 25 MİLYON EURO

PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi. Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevgilisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro. Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor. Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic'in ise takımdan ayrılması bekleniyor.