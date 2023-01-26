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Haberler Galatasaray Aslan’a genç yıldız

Aslan’a genç yıldız

G.Saray’ın Real Madrid’in 21 yaşındaki yıldızı Arribas için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

26.1.2023

Aslan’a genç yıldız

Galatasaray, Real Madrid alt yapısında forma giyen 2001 doğumlu Sergio Arribas için teklif yaptı. İspanyol devinin rezerv takımıyla 20 maça çıkıp 9 gol atan ve 6 da asist yapan 10 numara için sarı-kırmızılar, "Bize verin oynatalım. Hakları sizde kalsın" teklifi sundu. Yapılan teklife göre "Galatasaray genç ismi süresiz kiralayacak. Sözleşme her sezon +1 yıl olarak uzayacak. Sezon devam ederken Real Madrid'in geri çağırma opsiyonu olmayacak. Real Madrid takıma çağırmadan satış yapmak isterse Galatasaray'a yüzde 35 oranında pay verecek" gibi maddeler yer alıyor. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç yıldız adayı 10 numara pozisyonunda forma giyiyor. Kanatlarda da görev alabilen Arribas'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor.

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